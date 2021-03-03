КИЕВ, 3 мар — ПРАЙМ. Кабинет министров Украины утвердил Национальную экономическую стратегию до 2030 года, сообщается на правительственном портале.

"Премьер-министр отметил знаковость утверждения стратегии на годовщину работы правительства и отметил, что это первый такой фундаментальный документ за всю историю Украины. Во время заседания правительство утвердило Национальную экономическую стратегию до 2030 года с доработкой… Среди принципов, на которых строится Национальная экономическая стратегия — европейская и евроатлантическая интеграция, неприкосновенность частной собственности, верховенство права, нетерпимость к коррупции, свободная и честная конкуренция, равный доступ для бизнеса", — говорится в сообщении. Украинский экс-министр подсчитал потери от запуска "Северного потока — 2"

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, которые приводятся в документе, утвержденная стратегия должна "привести Украину в клуб развитых и успешных государств".

Отмечается, что к созданию стратегии "присоединились более 500 участников — представители более 20 аналитических центров, более 30 бизнес-ассоциаций, 40 органов исполнительной власти, экспертной среды и гражданского общества, депутаты".

Уточняется, что документ определяет стратегические шаги для развития промышленности, сельского хозяйства, транспорта, энергетики, информационно-коммуникационных технологий, сферы услуг и других отраслей. "Также стратегия учитывает важные сквозные направления — диджитализацию, "зеленый" курс, развитие предпринимательства и сбалансированное региональное развитие", — отмечается в сообщении на правительственном портале.

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