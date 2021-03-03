МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Восточный экономический форум (ВЭФ) планируется провести во Владивостоке в сентябре 2021 года, сообщается на официальном сайте мероприятия.

"Восточный экономический форум. Сентябрь 2021. Владивосток, Россия", — говорится в сообщении. Проведение ВЭФ-2021 в Давосе поставлено под сомнение

В июне 2020 года Росконгресс сообщал, что следующий ВЭФ состоится в сентябре 2021 года. В 2020 году форум не проходил.

В 2021 году на ВЭФ будет представлена выставка министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"Экспозиция расскажет об итогах новой экономической политики на Дальнем Востоке, представит ключевые отрасли экономики региона, возможности для инвестирования, деятельность и задачи институтов развития, а также реализуемые и перспективные инвестиционные проекты, механизмы входа на территорию Дальневосточного федерального округа (территории опережающего развития и свободный порт Владивосток), — отмечается в документе.

Также на форуме планируется провести отраслевую выставку "Добро пожаловать на Дальний Восток", в рамках которой федеральные органы исполнительной власти представят инвестиционные возможности, преференции и мегапроекты Дальневосточного федерального округа в сфере международного сотрудничества.

Также на площадке ВЭФ будет представлена выставка картин дальневосточных художников, деловые зоны партнеров форума, а также исторические отраслевые выставки фотографий.

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