МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Интернет-продажи крупных и средних предприятий торговли России в январе выросли в 1,9 раза в годовом выражении, а по сравнению с декабрем прошлого года они уменьшились на 17,4%, говорится в докладе Росстата.

"В январе 2021 года объемы продаж через интернет по крупным и средним торгующим организациям по сравнению с декабрем 2020 года уменьшились на 17,4% (в сопоставимых ценах), с январем 2020 года рост составил в 1,9 раза", — говорится в докладе.

Статистическое ведомство добавляет, что в результате доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли этих организаций составила 6,5% против 3,9% в январе 2020 года. В декабре прошлого года данный показатель составлял 5,9%.

Оборот розничной торговли в России в январе 2021 года сократился на 0,1% в сопоставимых ценах по сравнению с январем прошлого года, по сравнению с декабрем он снизился на 21,5%. Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в январе уменьшился на 1% к январю прошлого года, оборот непродовольственной розницы вырос на 0,9%.