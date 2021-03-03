МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Цены на водку в России с 25 февраля по 1 марта не менялись, тогда как снижение цен с 16 по 24 февраля составляло 0,1%, кроме того, замедлилось повышение цен на помидоры — до 0,3% с 0,8%, а огурцы подешевели на 1,7% — цены на них снизились впервые с конца сентября, после 19 недель роста, следует из данных Росстата. В России выросло потребление водки

С 16 по 24 февраля рост цен на огурцы составлял 0,7%. В свою очередь, картофель за отчетный период подорожал на 2% (с 16 по 24 февраля — на 2,2%), свежая белокочанная капуста — на 1,1% (против 0,9%), репчатый лук — на 1,1% (против 1,2%), морковь — на 1,9% (против 1,3%), яблоки — на 0,4% (против 0,1%).

В целом цены на плодоовощную продукцию с 25 февраля по 1 марта увеличились в среднем на 0,4%, за предыдущий период рост составлял 0,7%.

С 25 февраля по 1 марта также выросли цены на баранину (на 0,5%), маргарин (на 0,4%), говядину, сосиски, сардельки, вареную колбасу, фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 0,3%), свинину, мясные консервы, сухие молочные смеси для детского питания и сметану (на 0,2%)

Мороженая неразделанная рыба, сливочное масло, питьевое пастеризованное молоко, сычужные сыры, шоколадные конфеты, печенье, черный чай и обеды в столовых, кафе, закусочных (кроме столовых в организациях) подорожали на 0,1%.

Цены на овощные консервы для детского питания снизились на 1,3%, карамель — на 0,3%, мясные консервы для детского питания — на 0,2%, питьевое стерилизованное молоко, жирный творог — на 0,1%.

Цены на копченую и варено-копченую колбасу и соль не изменились.

Помимо этого, подорожало куриное мясо и яйца. В ООН рассказали о сильном росте мировых цен на продовольствие

Так, по данным ведомства, стоимость охлажденных и мороженых кур выросла на 1,8%.

"Цены на яйца куриные в среднем по стране увеличились на 1%, в том числе в 27 субъектах Российской Федерации — на 0,1-0,9%, в 14 субъектах — на 1-1,4%, в 25 субъектах — на 1,5-3,7%. В 8 субъектах цены не изменились", — добавляется в сообщении.

В 11 регионах цены на яйца снизились на 0,1-8,4%. За предыдущий период, с 16 по 24 февраля, куриное мясо дорожало на 1,9%, яйца — на 1,1%.

Цены на яйца в России росли с начала сентября до начала января, на протяжении 17 недель. В январе их стоимость снизилась, однако в феврале вновь начала повышаться. Куриное мясо дорожает на протяжении 20 недель, с конца сентября.

Сахар перестал дешеветь после девяти недель непрерывного снижения цен, следует из материалов.

"На сахар-песок цены в среднем по России также не изменились. В 28 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-0,5%, в 12 субъектах — на 0,6-1,3%. В 18 субъектах цены не изменились. В то же время, в 18 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-0,5%, в 9 субъектах — на 0,6-1,6%", — добавляет Росстат. До этого на протяжении девяти недель, с середины декабря, сахар дешевел.

В 29 регионах цены на подсолнечное масло выросли на 0,1-0,4%, в 15 субъектах — на 0,5-2,6%.

В 31 регионе цены не изменились, в 10 — снизились на 0,1-3,1%. Стоимость подсолнечного масла с 9 по 15 февраля и с 16 по 24 февраля повышалась на 0,1%.

Пшеничная мука с 25 февраля по 1 марта в России подорожала на 0,1% (за предыдущий период цены выросли на 0,2%), хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки — на 0,2% (против 0,1%), макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — на 0,1% (против 0,4%), вермишель — на 0,3% (против 0,4%).

Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов не изменились (за предыдущий период они также не менялись).

Рис также не изменился в цене (с 16 по 24 февраля рост цен составил 0,1%), гречневая крупа подорожала на 0,3% (за предыдущий период цены не менялись), цены на пшено снизились на 0,1% (против роста на 0,2%).

Россияне стали покупать больше водки и пива