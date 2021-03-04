БЕРЛИН, 3 мар — ПРАЙМ. Власти ФРГ договорились начать смягчать ограничения с 8 марта в регионах с низкой заболеваемостью коронавирусом, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Скворцова рассказала, как избежать третьей волны COVID

"С 8 марта могут быть открыты магазины розничной продажи в регионах с заболеваемостью ниже 50 (новых случаев за неделю на 100 тысяч населения), при заболеваемости выше — через онлайн-заказ. Также при заболеваемости свыше 50 могут быть открыты музеи, галереи, зоопарки и ботанические сады, если это будет сделано по записи и будет задокументировано посещение", — заявила она на пресс-конференции в среду после совещания с главами регионов по коронавирусу.

При этом, по ее словам, будут ограничения по числу клиентов — это, как и после первой волны, будет рассчитываться в соответствии с площадью помещений. Если в регионе в течение двух недель будет стабильная заболеваемость или снижающаяся, то возможны новые смягчения. "Не ранее 22 марта это будет охватывать гастрономию на открытом воздухе с предварительной записью при заболеваемости свыше 50, а при меньшей — все заведения общепита. Это также будет распространяться на театры, концертные и оперные театры, а также кинотеатры при обеспечении экспресс-тестов", — заявила Меркель.

Решения о смягчениях будут принимать региональные власти, общенациональный режим ограничительных мер при этом действует далее до 28 марта.

С 8 марта также смягчаются ограничения на социальные контакты. Если сейчас допускаются встречи членов двух домохозяйств, причем одно из них представлено лишь одним человеком, то со следующей недели допускаются встречи двух домохозяйств с участием пяти человек, в регионах с низкой заболеваемостью — с участием 10 человек.

Несмотря на начало смягчения ограничений, власти ФРГ призывают работодателей минимум до 30 апреля обеспечивать работу сотрудников в удаленном режиме, по-прежнему граждан призывают воздерживаться от необязательных поездок. Все эти смягчения могут быть отменены путем применения механизм "экстренного торможения" — аналогичный механизм использовали после первой волны пандемии. Если в соответствующем регионе заболеваемость в течение трех дней подряд будет выше 100, то через два рабочих дня будут восстановлены нормы, которые действовали до начала смягчения мер.

Очередные переговоры Меркель с главами регионов по коронавирусу пройдут 22 марта.

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