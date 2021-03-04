МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Более половины представителей бизнеса, или 55%, заявили, что в их компаниях дистанционно работают до 10% сотрудников. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование аналитиков сервисов "Работа.ру" и "СберКорус" (входят в экосистему Сбера). Названы вакансии с самыми высокими зарплатами на удаленке

При этом 20% нанимателей отметили, что перевели на удаленную работу до 30% сотрудников. Еще в 14% компаний дистанционно работают до 50% работнников.

В то же время около 6% участников рассказали, что у них удаленно работают до 70% сотрудников, а у 5% компаний в этом режиме трудится весь штат.

Также аналитики выяснили, сколько процентов работодателей в перспективе планируют возвращение своей компании к работе в привычном режиме.

В частности, 34% собираются вызвать в офисы всех своих сотрудников. При этом 27% компаний запланировали возвращение с дистанционки лишь части работников.

Почти треть, 31%, опрошенных представителей бизнеса пока не планируют смену режима, а 8% решили и в дальнейшем продолжить работу в формате удаленки.

В опросе участвовали более тысячи представителей компаний из всех регионов страны.

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