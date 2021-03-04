МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Российские частные инвесторы в 2020 году на валютном рынке выступали нетто-покупателями, а в четвертом квартале купили валюты на рекордные 360 миллиардов рублей, сообщается в информационно-аналитическом материале ЦБ "Обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг". Инвесторы раскупили ОФЗ

"На валютном рынке в 2020 году физические лица выступали нетто-покупателями. На фоне роста волатильности на финансовых рынках в конце года объем нетто-покупок валюты физическими лицами в рамках сделок спот за четвертый квартал 2020 года составил рекордные 360 миллиардов рублей (часть спроса была направлена на покупку иностранных акций и депозитарных расписок). Объем оборотов (сумма сделок покупки и продажи) также достиг максимальной отметки, что свидетельствует о большой активности трейдеров в данном сегменте", — сообщается там же.

Также в обзоре указывается, что интерес инвесторов к драгоценным металлам (физическому золоту и серебру) остается небольшим.

"После предоставления физическим лицам в ноябре 2020 года доступа к сделкам с физическим золотом и серебром на Московской бирже объем нетто-покупок составил лишь 0,15 миллиарда рублей", — отмечают эксперты ЦБ РФ.

Ранее в своих обзорах Банк России сообщал, что объем нетто-покупок валюты на валютном рынке РФ в рамках сделок спот в третьем квартале составил 37 миллиардов рублей, во втором квартале – 219 миллиардов рублей.

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