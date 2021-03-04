МОСКВА, 4 мар – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Изменения, анонсированные налоговиками, приведут к росту собираемости налогов и в целом сделают данную сферу более прозрачной. При этом они могут усложнить жизнь многим предпринимателям, бизнесменам и самозанятым. В конечном итоге, стоимость услуг, товаров и продуктов может вырасти. Налоги с россиян приготовились собирать по-новому

ЧТО МЕНЯЕТСЯ

Федеральная налоговая служба (ФНС) России на своем сайте сообщила об изменениях, призванных улучшить администрирование работы ведомства и облегчить работу банков по изучению сведений о заемщиках.

Ключевой инициативой ФНС стало введение автоматизированной информационной системы "Налог-4", которая предназначена для выявления махинаций с НДС. Система позволит выявить цепочку подставных компаний, которые "накручивают" входящий налог, который затем принимается к вычету.

В целом опрошенные "Прайм" эксперты оценивают новации позитивно. По большому счету, вывод НДС – это должностное преступление и статья 159 УК РФ "Мошенничество", причем, как правило, в крупном размере по предварительному сговору.

"Около 70% операций, связанных с возвратом НДС, являются фиктивными и данные нововведения снизят этот показатель как минимум в 2 раза – эти операции будут слишком рискованными для исполнителей, которые, собственно, в системе ФНС и работают", — считает ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.

Налоговики в этом году также планируют внедрить новую систему оценки налогоплательщиков на основании данных, которые собираются при оказании им услуг, в том числе — банковских.

Главное преимущество для граждан новой платформы на блокчейне будет заключаться в том, что сократится бумажный документооборот. Чтобы получить услуги ФНС, налогоплательщику не придётся тратить время на походы по многочисленным организациям и сбор документов — вся информация о совершённых в течение определенного времени покупках будет сразу же доступна ФНС, отмечает заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова. Больше, чем вы думали. Сколько нужно денег "на черный день"

Есть у ФНС и планы отказа от ряда деклараций для малого бизнеса, находящегося на упрощенной системе налогообложения. Этих юрлиц могут перевести на способы отчетности, близкие к тому, что сейчас разработаны для самозанятых, добавляет аналитик Институт комплексных стратегических исследований Вера Кононова.

ПОИСКИ КОМПРОМИССОВ

Вместе с тем, такая система оценки финансового состояния граждан на основе данных об услугах – прямой сигнал о том, что понятие банковской тайны постепенно будет уходить в прошлое, отмечает Уткин.

"На основе анализа данных будут вычисляться налогоплательщики с "серыми" зарплатами, исходя из регулярности пополнения счета и сумм этих пополнений. А через лиц, получающих "серые" зарплаты, будут вычисляться и компании, пользующиеся такими методами оплаты труда работников", — объясняет юрист.

Обеим сторонам придется искать компромисс – перевод на самозанятость, повышение "белого" оклада, договоры подряда, но прежним сценарием со временем пользоваться будет невозможно, — подчеркивает он.

Интересна еще одна из инициатив налоговиков — создание специального сервиса для хранения электронных чеков за любые покупки. Пользователь будет иметь информацию о своих покупках в одном месте, что упростит предъявление чеков для возврата товаров или гарантийного обслуживания, участие в различных программах лояльности и оформление налоговых вычетов.

"Звучит сладко, но все эти данные надо будет где-то хранить, платить за обслуживание серверов и функционирование системы. Кто будет это делать? Налогоплательщики и в первую очередь бизнес", — обращает внимание генеральный директор платформы "Рокет Ворк" Анастасия Ускова.

Она также напомнила о рисках утечки данных пользователей. Никакой блокчейн здесь не поможет, так как, данные просачиваются обычно из-за человеческого фактора. С учетом того, что собранная информация будет "гулять" между ведомствами и банками, вероятность утечки более чем реальна.

РАБОТА В СЕРУЮ

Больше всего от налоговых новаций пострадают те, кто работают "в серую". Каждая покупка граждан и без этого на контроле ФНС — все мы платим НДС. А вот то, что налоговики начнут более детально сопоставлять покупки и доходы, эксперты считают знаковым моментом. Какие товары подорожают вслед за продуктами

В первую очередь, это скажется на самозанятых, которые, например, "забывают" выдать чек за услугу. Пробелы в их налогообложении будут по большей части ликвидированы, но в целом существенных изменений не будет. Эта категория налогоплательщиков и без того показывает достаточно высокую налоговую чистоплотность, ведь ставки для них самые дружелюбные — 4-6%, напомнила Ускова.

А вот малый бизнес, который и так несет тяжкое налоговое бремя, рискует нарваться на непосильные выплаты или штрафы. В конечном итоге всем придется играть по-честному, а возросшие налоговые издержки могут способствовать росту тарифов и цен на продукты и услуги.