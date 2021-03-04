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Лавров посетит ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар с 8 по 12 марта
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров с 8 по 12 марта посетит ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В период с 8 по 12... ПРАЙМ, 04.03.2021
сергей лавров, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров с 8 по 12 марта посетит ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В период с 8 по 12 марта глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров совершит визит в Объединенные Арабские Эмираты, королевство Саудовская Аравия и государство Катар. Предусмотрены встречи и переговоры с руководителями указанных стран и главами их внешнеполитических ведомств", — сказала Захарова на брифинге.
По словам Захаровой, планируется предметно обсудить весь комплекс многоплановых отношений России с этими странами, наметить путь их дальнейшего поступательного развития.
Захарова отметила, что значительное внимание будет уделено расширению деловой кооперации, обсуждению ситуации на Ближнем Востоке, дальнейшей координации на мировом рынке углеводородов, а также взаимодействию в борьбе с распространением коронавируса.
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