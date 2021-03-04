МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 27 февраля, увеличилось на 9 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 745 тысяч заявок, сообщило в четверг министерство труда страны. В фокусе рынков еженедельные данные по безработице в США

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста показателя на 20 тысяч, до 750 тысяч. Показатель за неделю, завершившуюся 20 февраля, был пересмотрен до 736 тысяч с 730 тысяч.

При этом среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 16,75 тысячи с пересмотренного показателя — до 790,75 тысячи. Первоначальный показатель был пересмотрен в сторону понижения — до 807,5 тысячи с 807,75 тысяч.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 20 февраля, снизилось на 124 тысячи с показателя предыдущей недели, до 4,295 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.

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