МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Минцифры разработало меры борьбы с мошенническим телефонным трафиком, связанным с подменой номера звонящего. Проект постановления опубликован на портале нормативных актов.
Как говорится в пояснительной записке, на сети российских операторов существует система обмена информацией.
С ее помощью оператор, на сеть которого поступает вызов, может отправить запрос оператору, которому принадлежит номер звонящего, чтобы определить, действительно ли с этого номера совершен звонок.
Система очистки трафика поддерживает подключение любых операторов, имеющих стандартные межоператорские стыки, уточняется в пояснительной записке.
"Проект постановления устанавливает право оператора связи при осуществлении телефонного вызова запросить информацию об инициаторе вызова и не пропустить вызов при неполучении ответа или несоответствии полученной информации совершаемому вызову", — говорится в пояснительной записке.
Сообщается, что злоумышленники подменяют номера телефонов для распространения ложных террористических сообщений и финансового мошенничества.
"Вопросы противодействия телефонному мошенничеству активно обсуждаются в рамках межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители МВД России, ФСБ России, Роскомнадзора, Банка России, кредитно-финансовых организаций и операторов связи", — сказали в министерстве.
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