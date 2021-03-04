МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Реальные располагаемые доходы россиян в 2021 году вырастут на 2,3% и на 1,8% — в следующем, по итогам 2022 года показатель превысит уровень 2019 года на 0,5%, следует из консенсус-прогноза Института "Центр развития" Высшей школы экономики.

Регионы России. Вологодская область

ВШЭ предсказала регионам ухудшение финансового положения

Институт "Центр развития" НИУ ВШЭ провел опрос профессиональных прогнозистов относительно их видения перспектив российской экономики в 2021-2022 годах. В опросе приняли участие 30 экспертов из России и других стран.

По оценкам аналитиков, по итогам 2021 года ВВП РФ вырастет на 2,8%, в 2022 году – на 2,4%, при условии, что цена на нефть будет находиться на уровне 51,9 и 54,7 доллара за баррель в 2021 и 2022 годах соответственно.

Эксперты ожидают, что рост экономики будет сопровождаться восстановлением промышленного производства (рост на 3,1% в 2021 году после спада на 2,6% в 2020 году), розничного товарооборота (рост на 4% после снижения на 4,1% в прошлом году) и инвестиций в основной капитал (рост на 3,3% после падения на 1,4% в 2020 году).

"Эксперты ожидают более медленного роста реальных располагаемых доходов населения – на 2,3% в 2021 году (и на 1,8% в 2022 году): по итогам 2022 года уровень 2019 года будет превышен лишь на 0,5%. Вероятно, прогнозисты учитывают депрессивную динамику доходов, наблюдавшуюся с 2014 года, а также особо сильную зависимость доходов населения от уровня бюджетных расходов", — отмечается в документе.

Нормализация ситуации с безработицей, согласно консенсус-прогнозу ВШЭ, не будет быстрой – в 2021 году она снизится в среднем до 5,4% после 5,8% в 2020 году, и до 5% в 2022 году.

В 2019 году уровень безработицы в РФ составил 4,6%.

Согласно действующему прогнозу Минэкономразвития, разработанному в сентябре 2020 года, реальные располагаемые доходы россиян вырастут на 3% в текущем году и на 2,4% в 2022 году.

Помимо этого, ВШЭ оценила рецессию российской экономики на фоне кризиса