МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Реальные располагаемые доходы россиян в 2021 году вырастут на 2,3% и на 1,8% — в следующем, по итогам 2022 года показатель превысит уровень 2019 года на 0,5%, следует из консенсус-прогноза Института "Центр развития" Высшей школы экономики. ВШЭ предсказала регионам ухудшение финансового положения

Институт "Центр развития" НИУ ВШЭ провел опрос профессиональных прогнозистов относительно их видения перспектив российской экономики в 2021-2022 годах. В опросе приняли участие 30 экспертов из России и других стран.

По оценкам аналитиков, по итогам 2021 года ВВП РФ вырастет на 2,8%, в 2022 году – на 2,4%, при условии, что цена на нефть будет находиться на уровне 51,9 и 54,7 доллара за баррель в 2021 и 2022 годах соответственно.

Эксперты ожидают, что рост экономики будет сопровождаться восстановлением промышленного производства (рост на 3,1% в 2021 году после спада на 2,6% в 2020 году), розничного товарооборота (рост на 4% после снижения на 4,1% в прошлом году) и инвестиций в основной капитал (рост на 3,3% после падения на 1,4% в 2020 году).

"Эксперты ожидают более медленного роста реальных располагаемых доходов населения – на 2,3% в 2021 году (и на 1,8% в 2022 году): по итогам 2022 года уровень 2019 года будет превышен лишь на 0,5%. Вероятно, прогнозисты учитывают депрессивную динамику доходов, наблюдавшуюся с 2014 года, а также особо сильную зависимость доходов населения от уровня бюджетных расходов", — отмечается в документе.

Нормализация ситуации с безработицей, согласно консенсус-прогнозу ВШЭ, не будет быстрой – в 2021 году она снизится в среднем до 5,4% после 5,8% в 2020 году, и до 5% в 2022 году.

В 2019 году уровень безработицы в РФ составил 4,6%.

Согласно действующему прогнозу Минэкономразвития, разработанному в сентябре 2020 года, реальные располагаемые доходы россиян вырастут на 3% в текущем году и на 2,4% в 2022 году.

Помимо этого, ВШЭ оценила рецессию российской экономики на фоне кризиса