ВАШИНГТОН, 4 мар — ПРАЙМ. Средняя процентная ставка по ипотеке в США выросла выше 3% годовых впервые с июля 2020 года, сообщило в четверг крупнейшее ипотечное агентство Freddie Mac. Байден убеждает республиканцев проголосовать за пакет поддержки экономики

Средняя ставка составила 3,02% по стандартному 30-летнему ипотечному кредиту, она растет уже пять недель. При этом ставка все еще находится на исторически низком уровне — в июле 2020 года на среднем уровне в 2,98% она была самой низкой за всю историю наблюдений, насчитывающую полвека.

В сочетании с ростом процентной ставки по американским государственным долговым обязательствам это отражает опасения инфляции в финансовой среде.

Опасения инфляции и переоценки активов оказывают давление на финансовые рынки: в четверг биржи США падают третий день подряд на 1,1-1,8% за чуть более чем час до закрытия в полночь по московскому времени.