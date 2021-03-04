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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210304/833167852.html
Ставки по ипотеке в США растут, усугубляя опасения инфляции
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Средняя процентная ставка по ипотеке в США выросла выше 3% годовых впервые с июля 2020 года, сообщило в четверг крупнейшее ипотечное агентство Freddie Mac. Средняя ставка... ПРАЙМ, 04.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 4 мар — ПРАЙМ. Средняя процентная ставка по ипотеке в США выросла выше 3% годовых впервые с июля 2020 года, сообщило в четверг крупнейшее ипотечное агентство Freddie Mac.
Средняя ставка составила 3,02% по стандартному 30-летнему ипотечному кредиту, она растет уже пять недель. При этом ставка все еще находится на исторически низком уровне — в июле 2020 года на среднем уровне в 2,98% она была самой низкой за всю историю наблюдений, насчитывающую полвека.
В сочетании с ростом процентной ставки по американским государственным долговым обязательствам это отражает опасения инфляции в финансовой среде.
Опасения инфляции и переоценки активов оказывают давление на финансовые рынки: в четверг биржи США падают третий день подряд на 1,1-1,8% за чуть более чем час до закрытия в полночь по московскому времени.