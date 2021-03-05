МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Цены на яйца и мясо птицы, скорее всего, понизятся в период с апреля по май, заявил в эфире телеканала "Россия 24" генеральный директор национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. Российские птицеводы пожаловались на нехватку яиц

"Мы очень рассчитываем по тем факторам, которые видим сейчас, что к апрелю, а точнее уже в апреле-мае, объемы производства стабилизируются. И не просто стабилизируются, а начнут расти", — сказал он.

Лахтюхов добавил, что на этом фоне рынок начнет насыщаться, и, как следствие, есть возможность того, что цены на эту продукцию снизятся.

Ранее Минсельхоз спрогнозировал, что полное восстановление производства мяса птиц и яиц в России, снизившееся из-за распространения болезней птиц, ожидается к маю, что поспособствует стабилизации цен на рынке.

"В настоящее время на российском рынке наблюдается определенный дисбаланс спроса и предложения. Это обусловлено с одной стороны увеличением объемов потребления мяса птицы и яйца как наиболее доступных источников животного белка, с другой стороны — некоторым сокращением производства на фоне ухудшения эпизоотической ситуации", — сообщало ведомство.

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