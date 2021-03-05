МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Возможные новые санкции США и Великобритании против России, которые, среди прочего, могут затронуть суверенный долг, будут расценены Россией как начало "бизнес-войн", считает российский политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев. Рубль утром компенсировал более половины "санкционного" провала

По словам политолога, новая администрация США Джо Байдена пытается начать "с атаки на Россию и оказания на Москву давления, в том числе потому, что сама сталкивается с давлением со стороны конгресса — как это было и с предыдущей администрацией (экс-президента) Дональда Трампа".

Эксперт отметил, что возможные новые санкции, которые могут затронуть суверенный долг и бизнесменов, скажутся на экономике.

Межуев затруднился оценить, насколько угрозы таких ограничений могут быть действенны.

"Если они будут введены, то все возможные контакты, которые прорабатываются (между РФ и США), могут быть отменены. И в целом, такой шаг может быть расценен Россией как дипломатическая или даже бизнес-война", — сказал Межуев РИА Новости. Рейтер предупредил о санкциях против России: что дальше?

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций, направленных против суверенного долга и бизнесменов.

По данным собеседников агентства, Британия намерена настаивать на том, чтобы ОЗХО "продолжала оказывать давление на Россию" в том, чтобы она предоставила ответы по использованию запрещенных веществ.

Лондон обсудит возможные меры с ключевыми европейскими союзниками, включая Францию и Германию.

В Кремле выразили надежду, что стремление США ввести санкции против бизнеса РФ останутся только на страницах СМИ. ЕС ввел новые санкции против России

Песков отметил, что государство и бизнес прорабатывают сценарии защиты.

Евросоюз 2 марта впервые ввел санкции за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального.

В санкционный список попали председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.

США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. Новые санкции Вашингтона коснулись глав ФСБ, ФСИН, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и генпрокурора Краснова, двух замов минобороны РФ, а также начальника управления президента Андрея Ярина.

В санкционный список включили 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны и НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

В МИД РФ заявили, что Москва однозначно отреагирует на новые санкции США против России. В Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели.

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