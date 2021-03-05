МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в январе вырос на 1,2 миллиарда долларов, или на 1,9% по сравнению с показателем декабря — до 68,2 миллиарда доллара, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США. Безработица в США неожиданно снизилась лучше прогноза

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце вырос до 67,5 миллиарда долларов. Значение за декабрь составило 67 миллиардов долларов.

Экспорт из США в январе вырос по сравнению с декабрем на 1%, или на 1,8 миллиарда долларов, до 191,9 миллиарда, а импорт за тот же месяц составил 260,2 миллиарда долларов, поднявшись на 3,1 миллиарда в месячном выражении (+1,2%).

Дефицит внешней торговли товарами США в январе снизился по отношению к декабрю на 1,3 миллиарда долларов, до 85,4 миллиарда, а профицит по статье услуг увеличился на 0,1 миллиарда — до 17,2 миллиарда долларов.

Бюро экономического анализа и Бюро переписи населения совместно готовят и публикуют данные об экспорте, импорте и торговом балансе США двумя месяцами ранее (с дальнейшей разбивкой на категории).

Читайте также:

США ввели санкции против Коломойского