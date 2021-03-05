МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Число новых доменов, связанных с вакцинацией, выросло с июля 2020 года по февраль 2021 года в четыре раза, при этом число потенциально опасных сайтов увеличилось на 29%, говорится в исследовании компании Check Point Software Technologies. Названо число доз вакцин "Спутника V" в гражданском обороте на 1 марта

"Команда исследователей Check Point Research… сообщает об увеличении случаев мошенничества, связанных с вакцинацией. За последние восемь месяцев число доменов со словом "вакцина" в названии увеличилось на 300%. В то же время число опасных, по мнению экспертов, сайтов увеличилось на 29%", — уточняется в сообщении.

Как отмечается в исследовании, мошеннические схемы с целью кражи банковских и учетных данных, а также заражения вредоносными программами направлены на желающих купить вакцину.

В частности, недавно эксперты компании обнаружили фейковый сайт Центров по контролю и профилактике заболеваний США. Пользователей просят ввести в специальную форму данные для входа в учетную запись Microsoft.

Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперты советуют проверять орфографические ошибки в доменах, игнорировать предложения о покупке вакцины, не использовать один и тот же логин и пароль несколько раз.

Также пользователям рекомендуют быть осторожными с письмами о сбросе пароля и обращать внимание на тон письма.

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