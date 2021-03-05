МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Доля убыточных организаций в РФ по итогам 2020 года выросла на 2,9 процентного пункта по сравнению с предыдущим годом и составила 29,4%, сообщает Росстат.

В 2020 году, по оперативным данным, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах составил 12,421 триллиона рублей, или 76,5% к 2019 году.

Доля убыточных предприятий в сфере добычи полезных ископаемых выросла до 36,4% с 29,8% в прошлом году.

Среди обрабатывающих производств убытки получили 25% организаций против 23,1% годом ранее. В строительстве убыточными оказались 27% компаний против 25,8% за аналогичный период прошлого года.

В сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов понесли убытки 19,6% компаний против 19,7% год назад.

В сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве доля убыточных предприятий составила 19,2% против 21,1% годом ранее. Среди организаций, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, убыточными были 35,3% против 32,3%.

Положительная динамика финансового сальдированного результата в 2020 году по отношению к 2019 году сложилась в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве (186%); деятельности по операциям с недвижимым имуществом (172,3%); строительстве (153,1%); в торговле розничной, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (134,4%); в области информации и связи (130,3%), а также по организациям, занятым в сфере водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (104,6%).