МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Куриное мясо в России в феврале подорожало на 4,7%, яйца — на 2,3%, кроме того, на 0,2% выросла средняя стоимость подсолнечного масла, несмотря на действие соглашений о стабилизации цен, тогда как сахар, напротив, подешевел на 0,8%, следует из данным Росстата.

Так, охлажденные и мороженые куры в феврале выросли в цене на 4,65% по сравнению с январем. С начала года куриное мясо подорожало на 6,61%, а по сравнению с февралем 2020 года — на 12,96%.

В свою очередь цены на куриные яйца за февраль выросли на 2,25%. Регионы отчитаются о соблюдении соглашений по стабилизации цен

По данным статистического ведомства, в 20 регионах стоимость яиц выросла на 0,1-1,5%, в 27 субъектах — на 1,6-4%, в 31 субъекте — на 4,1-12,9%.

В Чукотском автономном округе цены не изменились. В шести субъектах яйца подешевели на 0,3-3,5%. По сравнению с декабрем 2020 года продукция подорожала на 1,94%, в годовом выражении — на 28,22%.

"На масло подсолнечное цены в среднем по России выросли на 0,2%, при этом в 20 субъектах Российской Федерации — на 0,1-0,9%, в 20 субъектах — на 1-1,9%, в девяти субъектах — на 2-4,1%. В трех субъектах цены не изменились. В то же время в 17 субъектах масло подсолнечное подешевело на 0,1-0,9%, в 16 субъектах — на 1-4,3%", — говорится в сообщении.

По сравнению с декабрем прошлого года подсолнечное масло выросло в цене на 0,28%, а по сравнению с февралем 2020 года — на 26,59%. Одновременно цены на сахар-песок в феврале снизились на 0,78%. В 19 регионах они уменьшились на 0,1-0,9%, в 17 — на 1-1,9%, в 15 — на 2-6,9%. Правительство обещало компенсировать продажу хлеба по низким ценам

В четырех регионах цены не изменились, в 18 субъектах сахар подорожал на 0,1-0,9%, в 12 — на 1-5,4%. По сравнению с началом года сахар подешевел на 2,39%, в годовом выражении он подорожал на 63,97%.

Сообщается, что огурцы в феврале подорожали на 18% по сравнению с январем, картофель — на 8,1%, помидоры — на 7,1%, говорится в сообщении.

"В феврале прирост цен на отдельные виды плодоовощной продукции составил: на огурцы — 18%, бананы — 8,9%, виноград — 8,5%, картофель — 8,1%, зелень свежая — 7,7%, морковь — 7,5%, помидоры — 7,1%. Вместе с тем цены на апельсины снизились на 6,2%, грибы — на 0,4%, лимоны — на 0,3%", — сообщает Росстат.

Среди прочих продовольственных товаров в феврале стали дороже маргарин, куриные окорочка, отечественная икра лососевых рыб (на 2,3-2,8%), макаронные изделия, мороженая неразделанная рыба, мороженые кальмары (на 1,5%).

В свою очередь мороженая разделанная рыба (кроме лососевых пород), соль и пшено подешевели на 0,5%, пиво и фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 0,2%, карамель, черный перец и коньяк — на 0,1%.

Хлеб и хлебобулочные изделия в феврале выросли в цене на 0,48% к январю (по сравнению с февралем 2020 года — на 7,65%, к декабрю — на 0,94%), крупа и бобовые — на 0,18% (в годовом выражении — на 21,2%, с начала года — на 0,78%).

Макаронные изделия подорожали на 1,44% (в годовом выражении — на 13,31%, с начала года — на 2,3%), мясо и птица — на 1,63% (в годовом выражении — на 6,78%, с начала года — на 2,44%).

Одновременно рыба и пищевые морепродукты подорожали на 0,83% (в годовом выражении — на 6,46%, с начала года — на 1,58%).

Молоко и молочная продукция — на 0,4% (относительно февраля 2020 года — на 3,38%, с начала текущего года — на 0,78%), сливочное масло — на 0,4% (в годовом выражении — на 4,3%, с начала года — на 0,66%).

Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства.

Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.

Сообщается, что Минпромторг не планирует продлевать соглашения по ценам на сахар и масло