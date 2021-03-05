МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Тарифы на платные парковки повысятся с 5 апреля на 193 участках улиц Москвы с загрузкой 96% и более, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Стоимость парковки — это регулятор того, есть свободные места на парковке или нет. Если платная парковка занята все время больше, чем на 90% — значит, стоимость надо изменить, а если она пустует — цену можно снизить. Это важно для того, чтобы местные жители и другие водители могли найти свободные парковочные места, и улицы загружались равномерно. С 5 апреля на 193 участках улиц изменятся тарифы. Это всего 10% платных мест с загрузкой 96 и более процентов, но эффект ощутит весь город", — говорится в сообщении. В Москве меняется стоимость эвакуации автомобилей

Отмечается, что на некоторых улицах, таких как Второй и Четвертый Самотечные переулки, Средняя Переяславская улица, Дербеневская набережная, тарифы снизятся.

"На других начнет действовать дифференцированный тариф. На улицах, где загрузка платных парковок сейчас достигает 96% и больше, то есть почти все время места заняты, будет действовать тариф 380 рублей в час и в дневное время", — отмечается в сообщении.

Сообщается, что для местных жителей парковка остается бесплатной, если есть резидентное разрешение.

Помимо этого, Москва окончательно запрещает транзит грузовиков по МКАД