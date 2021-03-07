ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание о мерах повышения инвестиционной активности, а также вместе с турецким коллегой даст старт строительству атомной станции "Аккую", сообщили в эфире телеканала "Россия 1".

Кроме того, президент России на следующей планирует провести совещание с правительством.