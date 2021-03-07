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Путин проведет совещание по повышению инвестиционной активности
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Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание о мерах повышения инвестиционной активности, а также вместе с турецким коллегой даст старт строительству... ПРАЙМ, 07.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание о мерах повышения инвестиционной активности, а также вместе с турецким коллегой даст старт строительству атомной станции "Аккую", сообщили в эфире телеканала "Россия 1".
Кроме того, президент России на следующей планирует провести совещание с правительством.