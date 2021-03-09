МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. С частью компенсационных выплат, которые должны поступить американцам в рамках плана по спасению экономики США, могут возникнуть проблемы. Об этом сообщает Reuters.

В рамках антикризисных мер федеральные власти выделяют 1,9 триллионов долларов на борьбу с последствиями пандемии. На прошлой неделе законопроект одобрил сенат, теперь же его должна утвердить палата представителей и подписать президент Джо Байден. Байден пообещал раздать деньги большинству домохозяйств США

Пакет помощи экономики подразумевает выплаты в размере 1,4 тысяч долларов американским налогоплательщикам. Reuters сообщает о том, что сразу после подписания законопроекта Байденом правительство сможет начать рассылку чеков. Их получателями должны стать около 160 миллионов домохозяйств.

Но есть одна проблема: если со стандартной "коронавирусной" выплатой проблем не ожидается, то с расширенными компенсациями для семей с детьми могут возникнуть задержки. Антикризисный пакет предполагает выплаты 3,6 тысяч долларов на каждого ребенка до шести лет и по 3 тысячи на остальных несовершеннолетних.

На эти деньги могут претендовать только родители, которые получают менее 75 тысяч в год каждый, а дети должны проживать вместе с ними не менее полугода. По словам сотрудницы Налогового управления США Нины Олсон, у ведомства могут возникнуть проблемы с проверкой факта проживания детей с родителями. Это, в свою очередь, может привести к задержкам получения денег.

Отмечается, что еще одна вероятная проблема связана с электронным способом начисления компенсационных выплат. Деньги в таком виде, а не в виде чеков должны поступать тем, у кого слишком маленький доход для подачи налоговой декларации, и бездомным. Отсутствие у них доступа в интернет также может привести к задержкам. Решить этот вопрос предполагается с помощью сотрудников специальных групп по работе с населением.

Reuters напоминает, что Байден представил собственный план спасения экономики США еще до своей инаугурации в середине января. предполагается, что из 1,9 триллиона долларов около 400 миллиардов долларов пойдет непосредственно на мероприятия по борьбе с пандемией и вакцинации населения, 1 триллион долларов — на выплаты гражданам, остальные средства — на помощь предприятиям, которые сильнее других пострадали от COVID-19. Байден рассказал, как будет спасать экономику Америки

Американцы в рамках этого пакета получат по 1,4 тысячи в дополнение к 600 долларам, которые были одобрены конгрессом еще в декабре. Таким образом, совокупный размер прямых выплат составит 2 тысячи на человека. Расширенные компенсации для семей с детьми будут перечисляться частями, по 250-300 долларов, в период с июля по декабрь текущего года.