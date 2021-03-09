2021-03-09T15:12:46+03:00
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Путин в среду проведет совещание по развитию Дальнего Востока и Арктики
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Президент России Владимир Путин 10 марта на совещании с правительством обсудит социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Арктики, сообщает пресс-служба Кремля. "Десятого... ПРАЙМ, 09.03.2021
дальний восток, арктика, владимир путин, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 10 марта на совещании с правительством обсудит социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Арктики, сообщает пресс-служба Кремля.
"Десятого марта Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи. Основной темой встречи станет обсуждение социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики. С докладом выступит министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Чекунков", — говорится в сообщении.
Отмечается, что также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.