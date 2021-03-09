МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 10 марта на совещании с правительством обсудит социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Арктики, сообщает пресс-служба Кремля.

"Десятого марта Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи. Основной темой встречи станет обсуждение социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики. С докладом выступит министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Чекунков", — говорится в сообщении.

Отмечается, что также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.