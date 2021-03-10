МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил, что в среду провел встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, в частности, они обсудили итоги поездки главы кабмина в Сибирь.

Мишустин в рамках рабочей поездки по регионам Сибири посетил Алтайский край, республику Алтай, Туву, Новосибирскую и Кемеровскую области. Путин согласился встретиться с Эрдоганом в ближайшее время

"Мы сегодня утром и днем с Михаилом Владимировичем (Мишустиным – ред.) встречались, он рассказывал о результатах своей поездки в ряд регионов Сибири, и мы договорились, что он не только мне, но и коллегам поподробнее расскажет о своих впечатлениях и о результатах этой работы в Сибири", — сказал Путин.