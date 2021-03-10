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Путин сообщил, что сегодня провел встречу с Мишустиным
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. Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил, что в среду провел встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, в частности, они обсудили... ПРАЙМ, 10.03.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил, что в среду провел встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, в частности, они обсудили итоги поездки главы кабмина в Сибирь.
Мишустин в рамках рабочей поездки по регионам Сибири посетил Алтайский край, республику Алтай, Туву, Новосибирскую и Кемеровскую области.
"Мы сегодня утром и днем с Михаилом Владимировичем (Мишустиным – ред.) встречались, он рассказывал о результатах своей поездки в ряд регионов Сибири, и мы договорились, что он не только мне, но и коллегам поподробнее расскажет о своих впечатлениях и о результатах этой работы в Сибири", — сказал Путин.