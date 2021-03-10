МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Развитию Москвы в ближайшие 30 лет могут помешать перенаселение и плохая экология, считают эксперты, опрошенные Высшей школой экономики (ВШЭ) в рамках предварительного исследования форсайт-проекта Института Генплана столицы "Москва-2050". Россиянам сказали, нужно ли платить "налог для богатых" от продажи жилья

Опрос ВШЭ был направлен на выявление трендов и векторов развития Москвы, а также составление рейтинга их значимости для дальнейшего обсуждения в рамках форсайт-сессий. Форсайт — система методов экспертной оценки стратегических направлений социально-экономического развития в средне- и долгосрочной перспективе. Форсайт-сессии позволяют участникам определить желаемый образ будущего и согласовать действия, которые помогут к нему прийти. Они ориентированы не только на получение набора сценариев и рекомендаций, но и на развитие неформальных взаимосвязей между участниками сессий, создание единого представления о ситуации.

Четверть (26%) опрошенных ВШЭ экспертов, среди которых архитекторы, урбанисты, экономисты, социологи, считают, что население Москвы через 30 лет значительно вырастет. Более 40% респондентов полагают, что территория и население города продолжат рост текущими темпами. Именно перенаселенность является, по мнению участников опроса, одним из самых значительных факторов, представляющих опасность для Москвы в будущем, наравне с плохой экологической ситуацией. Если в настоящем среди угроз для развития столицы с большим отрывом лидируют транспортные проблемы (их отметили 34% респондентов), на втором месте проблемы экологии (20%), на третьем – проблема мигрантов (17%), то риски в перспективе 30 лет выглядят следующим образом: перенаселение и плохая экологическая обстановка (по 18%), замыкает тройку транспорт (17%).

Еще одной опасностью развитию российской столицы, по мнению экспертов, может стать дифференциация городских районов по социальному и имущественному признаку, слабая развитость местного самоуправления и сообществ.

В части, посвященной перспективам социально-экономического развития, оценивались текущие преимущества Москвы как центра притяжения, главными из которых стали высокое качество жизни и профессиональная реализация (57%), а также приоритетные экономические и социальные драйверы развития Москвы в перспективе до 2050 года. Среди них большинство респондентов (71%) отметили повышение качества жизни в целом, связанное с развитием образования, здравоохранения, общественных пространств, а также отдельно развитие образовательной инфраструктуры (63%), развитие транспортной инфраструктуры (55%). За развитие наукоемких производств, развитие диалога с горожанами и местного самоуправления было отдано от 50 до 53% ответов.

Строительство метрополитена было названо наиболее важным направлением развития транспортной системы столицы в настоящее время (66%). На втором месте оказался переход на электротранспорт (58%). Заметные доли заняли развитие велотранспорта (43%) и каршеринг (23%). В перспективном развитии до 2050 года наибольшее число респондентов делают ставку на развитие всех видов общественного транспорта (65%).

Большинство экспертов считают (63%) бесперспективным строительство высотных домов в Москве (до 50 этажей), 61% высказался за среднеэтажную и смешанную застройку в перспективе. Также большая часть респондентов считают наиболее актуальным развитие столицы за счет уже входящих в нее территорий: 83% отметили реновацию промзон, 47% – развитие территорий новой Москвы, 38% выступили за уплотнение существующей застройки. Объем инвестиций в экономику Москвы достиг 3,6 триллиона рублей

При этом столько же (38%) считают возможным и развитие территорий за границами Москвы. На вопрос "Какие территории можно назвать наиболее перспективными с точки зрения присоединения и развития до 2050 года?", 27% респондентов ответили: "Ничего не нужно присоединять", 30% затруднились с ответом. В остальных ответах в целом лидирует северное направление – за него высказалось 49% респондентов (к примеру, 19% проголосовали за присоединение Мытищ).

Наравне с позитивными ожиданиями от развития технологий, такими как развитие онлайн-сервисов (73% респондентов), 29% участников опроса ожидают роста безработицы, вызванного роботизацией, еще 48% считают, что развитие технологий приведет к тотальному контролю и исчезновению личного пространства.

В экспертном опросе "Развитие Москвы до 2050 года" приняли участие 128 человек. Из них 28% руководители высшего звена и владельцы компаний, основной возраст (30%) – 31-40 лет. Главные направления деятельности: архитектура, урбанистика, городское планирование/развитие территорий. Также в опросе участвовали представители правительственных и некоммерческих организаций, социологи, культурологи, психологи, экономисты, маркетологи и другие специалисты.