МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству вместе с бизнесом проработать предложения по налоговому законодательству.

"Прошу правительство взять в проработку те идеи, которые прозвучали, и первое — конечно, вместе с деловыми объединениями проработать предложения в рамках налогового законодательства. Я сейчас не говорю, что там что-то нужно кардинально менять, но отбрасывать предложения бизнеса, которые сегодня прозвучали, не нужно", — сказал Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности. Путин призвал экспортеров инвестировать в экономику

Президент отметил, что необходимо проработать систему мер, чтобы стимулировать компании направлять полученную прибыль на финансирование инвестиционных проектов в России.

Путин добавил, что внешние ограничения побуждают РФ к решениям, дающим положительные результаты.

"Последние события или события последних лет, связанные с определенными политически мотивированными ограничениями в экономической деятельности на мировых рынках и в отношении нашей страны побуждают нас к тому, что приводит к положительным результатам, действовать в том направлении, действие в котором приводит к положительным результатам, и было названо, например, импортозамещение", — заявил он в ходе совещания по вопросам инвестиционной активности.

Президент добавил, что самое главное в реакции РФ на политически мотивированные ограничения в экономике — это создание конкурентных условий для ведения бизнеса внутри страны, создание условий для привлечения инвестиций.

Помимо этого, президент отметил, что у власти нет настроя "прижимать" бизнес нерыночными методами.

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