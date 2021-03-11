ЛОНДОН, 11 мар — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Правительство Великобритании примерно на шесть месяцев отложило введение пограничных проверок товара, ввозимого из Евросоюза, заявил в четверг глава канцелярии британского кабмина Майкл Гоув. Британия и ЕС завершили переходный период по Brexit

Ранее Британия уже откладывала введение пограничных проверок на ряд товаров из ЕС, планируя ввести их с 1 апреля. Однако для того, чтобы дать компаниям больше времени для подготовки в связи с пандемией коронавируса было принято решение еще раз отложить введение указанных мер.

"Нарушения, вызванные COVID-19, длились дольше и глубже, чем мы ожидали. Соответственно, правительство пересмотрело эти сроки", — отмечается в сообщении.

Таким образом, на 1 октября отложено введение проверок для продукции животного происхождения, определенных побочных продуктов животного происхождения и для продуктов высокого риска неживотного происхождения. Декларации безопасности и защиты для импортных товаров на границе будут требовать с 1 января 2022 года.

С марта 2022 года в пунктах пограничного контроля будут проходить проверки живых животных, растений и растительных продуктов с низким уровнем риска.

Великобритания и Евросоюз завершили переходный период по Brexit 1 января, в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами.

В соответствии с условиями сделки Британия покинула единый рынок и таможенный союз ЕС, однако стороны продолжают свободную торговлю без пошлин и квот.

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