МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Годовая инфляция в феврале по сравнению с предыдущим месяцем повысилась в большинстве российских регионов, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России.

"В феврале 2021 года по сравнению с преды­дущим месяцем повысилась годовая инфля­ция в большинстве регионов (76 регионов). В основ­ном это было обусловлено ускорением годо­вых темпов роста цен на продовольственные и непродовольственные товары", — говорится в материалах. Продовольственная инфляция ускорилась в феврале

По данным ЦБ, динамика цен на услуги оставалась наиболее разно­родной (в 41 из 82 регионов наблюдалось за­медление роста цен на услуги).

Ускорение инфляции отмечалось во всех федеральных округах. Наибольшее увеличе­ние темпа прироста цен на все товары и услу­ги в феврале наблюдалось в СКФО, указал регулятор.

Основное влияние оказала динамика цен на продо­вольствие, в первую очередь на мясопродукты (мясо птицы и баранина) и яйца, а также на плодоовощную продукцию (картофель, огурцы, морковь).

Наименьшее повышение инфляции наблю­далось в ДФО за счет уменьшения годово­го темпа прироста цен на продовольствен­ные товары и услуги, указал ЦБ. После возобновления поставок из Китая отмечалось снижение цен на овощи (огурцы, помидоры, морковь, капу­ста), а также фрукты (груши и яблоки). Кро­ме того, наблюдалось замедление роста цен на коммунальные услуги (отопление) и услу­ги связи.

"Основная часть регио­нов относительно прошлого месяца перешла в группу регионов с инфляцией выше средне­российской. По сравнению как с аналогичным перио­дом прошлого года, так и с прошлым месяцем региональная неоднородность инфляции сохраняется на более высоком уровне (инфля­ция по регионам в феврале находилась в ди­апазоне от 2,48 до 9,69%)", — сказано в комментарии.

Годовая инфляция составила 5,67%. В феврале 2021 году месячный рост потребительских цен (по оценке с поправкой на сезонность) ускорился до 0,63% после двух месяцев замедления и достиг максимума с мая прошлого года, следует из сообщения ЦБ.

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