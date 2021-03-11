МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Годовая инфляция в феврале по сравнению с предыдущим месяцем повысилась в большинстве российских регионов, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России.
"В феврале 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем повысилась годовая инфляция в большинстве регионов (76 регионов). В основном это было обусловлено ускорением годовых темпов роста цен на продовольственные и непродовольственные товары", — говорится в материалах.
По данным ЦБ, динамика цен на услуги оставалась наиболее разнородной (в 41 из 82 регионов наблюдалось замедление роста цен на услуги).
Ускорение инфляции отмечалось во всех федеральных округах. Наибольшее увеличение темпа прироста цен на все товары и услуги в феврале наблюдалось в СКФО, указал регулятор.
Основное влияние оказала динамика цен на продовольствие, в первую очередь на мясопродукты (мясо птицы и баранина) и яйца, а также на плодоовощную продукцию (картофель, огурцы, морковь).
Наименьшее повышение инфляции наблюдалось в ДФО за счет уменьшения годового темпа прироста цен на продовольственные товары и услуги, указал ЦБ. После возобновления поставок из Китая отмечалось снижение цен на овощи (огурцы, помидоры, морковь, капуста), а также фрукты (груши и яблоки). Кроме того, наблюдалось замедление роста цен на коммунальные услуги (отопление) и услуги связи.
"Основная часть регионов относительно прошлого месяца перешла в группу регионов с инфляцией выше среднероссийской. По сравнению как с аналогичным периодом прошлого года, так и с прошлым месяцем региональная неоднородность инфляции сохраняется на более высоком уровне (инфляция по регионам в феврале находилась в диапазоне от 2,48 до 9,69%)", — сказано в комментарии.
Годовая инфляция составила 5,67%. В феврале 2021 году месячный рост потребительских цен (по оценке с поправкой на сезонность) ускорился до 0,63% после двух месяцев замедления и достиг максимума с мая прошлого года, следует из сообщения ЦБ.
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