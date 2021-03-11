МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при тратах на физкультурно-оздоровительные услуги, сообщили РИА Новости в комитете. Госдума поддержала проект о казначейском сопровождении бюджетных средств

Редакция первого чтения предусматривала предоставление социального налогового вычета по НДФЛ в сумме, уплаченной гражданином за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные ему физкультурно-спортивными организациями или индивидуальными предпринимателями (ИП) и в совокупности с другими соцвычетами не превышающей 120 тысяч рублей в год.

Бюджетный комитет поддержал поправку к законопроекту, распространяющую данный вычет на суммы, которые уплачены физлицом за такие услуги, оказанные не только ему, но и его детям, в том числе усыновленным, а также подопечным в возрасте до 18 лет. Причем эти услуги должны оказываться организациями и ИП, для которых деятельность в области физкультуры и спорта является основной.

Таким образом, с учетом предельной суммы расходов 120 тысяч рублей и ставки налога 13%, максимальный размер вычета за физкультурно-оздоровительные услуги может составить 15,6 тысячи рублей в год.

На рассмотрение Госдумы законопроект может быть вынесен 23 марта.

Читайте также:

Госдума одобрила расширение полномочий правительства в таможенной сфере