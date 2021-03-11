МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Возможные санкции на российский госдолг в первую очередь накажут западных инвесторов, их доля уже снизилась до 23%, но эти меры некритичны для России, сказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников. Украина продлила санкции к двум российским банкам еще на три года

"Санкции на российский госдолг, по большому счету — это наказание тех западных инвесторов, которые инвестируют в наш госдолг. На сегодняшний момент уровень, доля держателей западных нашего госдолга существенно снизилась, она ощутимая — порядка 23%, но это точно некритично для нас", — сказал Решетников журналистам.

"Поэтому, скорее, это будет наказание собственных инвесторов — введение санкций в этой части, нежели какие-то вопросы, которые существенно повлияют на наше финансовое положение. Какие-то колебания, конечно, возможны, но фундаментально это ни на что не повлияет", — добавил он.

Читайте также:

США изучают дополнительные санкции против "Северного потока 2"