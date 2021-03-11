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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210311/833217314.html
Решетников рассказал, кто пострадает от антироссийских санкций
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Возможные санкции на российский госдолг в первую очередь накажут западных инвесторов, их доля уже снизилась до 23%, но эти меры некритичны для России, сказал журналистам глава... ПРАЙМ, 11.03.2021
санкции против рф, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Возможные санкции на российский госдолг в первую очередь накажут западных инвесторов, их доля уже снизилась до 23%, но эти меры некритичны для России, сказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.
"Санкции на российский госдолг, по большому счету — это наказание тех западных инвесторов, которые инвестируют в наш госдолг. На сегодняшний момент уровень, доля держателей западных нашего госдолга существенно снизилась, она ощутимая — порядка 23%, но это точно некритично для нас", — сказал Решетников журналистам.
"Поэтому, скорее, это будет наказание собственных инвесторов — введение санкций в этой части, нежели какие-то вопросы, которые существенно повлияют на наше финансовое положение. Какие-то колебания, конечно, возможны, но фундаментально это ни на что не повлияет", — добавил он.
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