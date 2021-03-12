МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Каждый четвертый россиянин (26%) поддерживает идею четырёхдневной рабочей недели для женщин, свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Сделать четырёхдневной рабочую неделю для женщин ранее предложила омбудсмен Москвы Татьяна Потяева. Директор МВФ оценила положение женщин в экономике

По данным исследования, 26% граждан поддерживают данную инициативу, при этом наименьшей популярностью пользуется такое предложение среди молодежи в возрасте до 24 лет (16%). Женщины чаще мужчин одобряют эту инициативу (35% против 17% соответственно).

Также отмечается, что 30% респондентов считают, что четырёхдневную рабочую неделю следует вводить для всех, не только для женщин, еще 24% опрошенных полагают, что "четырехдневка" не нужна ни мужчинам, ни женщинам. Как указано в опросе, каждый пятый россиянин (20%) затруднился оценить данную инициативу.

В опросе SuperJob, проходившем 11-12 марта 2021 года, приняли участие 1,6 тысячи представителей экономически активного населения страны старше 18 лет в 398 населённых пунктах во всех федеральных округах. Статистическая погрешность не указана.

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