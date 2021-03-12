МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Каждый четвертый россиянин (26%) поддерживает идею четырёхдневной рабочей недели для женщин, свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра портала SuperJob.ru.
Сделать четырёхдневной рабочую неделю для женщин ранее предложила омбудсмен Москвы Татьяна Потяева.
По данным исследования, 26% граждан поддерживают данную инициативу, при этом наименьшей популярностью пользуется такое предложение среди молодежи в возрасте до 24 лет (16%). Женщины чаще мужчин одобряют эту инициативу (35% против 17% соответственно).
Также отмечается, что 30% респондентов считают, что четырёхдневную рабочую неделю следует вводить для всех, не только для женщин, еще 24% опрошенных полагают, что "четырехдневка" не нужна ни мужчинам, ни женщинам. Как указано в опросе, каждый пятый россиянин (20%) затруднился оценить данную инициативу.
В опросе SuperJob, проходившем 11-12 марта 2021 года, приняли участие 1,6 тысячи представителей экономически активного населения страны старше 18 лет в 398 населённых пунктах во всех федеральных округах. Статистическая погрешность не указана.
Ранее в Москве предложили сократить рабочую неделю для женщин
https://1prime.ru/state_regulation/20210312/833223764.html