МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли РФ в январе сократилось на 33,5% в годовом выражении и составило 8,93 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России.

При этом объем экспорта в январе уменьшился в годовом выражении на 13,7%, до 26,381 миллиарда долларов, импорта — вырос на 1,8%, до 17,451 миллиарда.