2021-03-12T16:29:31+03:00
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2021-03-12T16:29:31+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210312/833224086.html
Профицит торгового баланса России в январе сократился на 33,5%
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Положительное сальдо внешней торговли РФ в январе сократилось на 33,5% в годовом выражении и составило 8,93 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России. При этом... ПРАЙМ, 12.03.2021
торговый баланс, профицит, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли РФ в январе сократилось на 33,5% в годовом выражении и составило 8,93 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России.
При этом объем экспорта в январе уменьшился в годовом выражении на 13,7%, до 26,381 миллиарда долларов, импорта — вырос на 1,8%, до 17,451 миллиарда.