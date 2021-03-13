МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Главный санитарный врач Украины и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко предложил оценить темпы вакцинации спустя два месяца после ее начала.

Вакцинация в стране началась 24 февраля. Первым вакцину получил врач-реаниматолог Евгений Горенко, работающий в COVID-отделении Черкасской областной больницы. В Германии оценили шансы на одобрение "Спутника V" в Европе

В первый день вакцинации первую дозу препарата получили 159 медиков. По состоянию на 13 марта в стране привились от коронавируса первой дозой вакцины из двух 47 541 человек.

"Давайте о темпах будем говорить хотя бы после двух месяцев кампании по иммунопрофилактике, ибо вы все сейчас сравниваете нашу ситуацию с другими странами, где кампания продолжается более двух месяцев. Я вам могу серьезно сказать: если вы посмотрите сейчас на Францию, то Украина имеет с ней показатели один в один по количеству проведенных прививок за сутки с начала прививочной кампании. Мы немножко отстаем от запланированных графиков, но здесь опять же вмешались праздничные дни с 8 марта, ведь накануне разъехались многие врачи, которые после 8 марта были задействованы. Ничего страшного, мы это наверстаем", — сказал Ляшко в интервью изданию "НВ".

Он добавил, что сейчас начинают прививать людей во всех учреждениях здравоохранения, будет большее количество вакцинированных, способности мобильных бригад возрастут в разы, и вакцинация начнет набирать темпы. Главное — чтобы были регулярные поставки вакцины.

"Мы основную нашу коммуникационную кампанию развернем на втором этапе, когда привлечем людей пожилого возраста. Второй этап начнется с прививок людям 80+, но довольно быстро мы перейдем на 60+, и именно в этот период начнется кампания по продвижению вакцинации. Сейчас началась кампания по записи в лист ожидания и разъяснению, как записываются в очередь на иммунопрофилактику", — сказал Ляшко.

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