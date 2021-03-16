МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Срок представления отчета об исполнении федерального бюджета РФ за предыдущий год с 2022 года будет перенесен с осени на весну, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

"Мы договорились с парламентом о том, что будем рассматривать отчет об исполнении бюджета весной. Сегодня у нас это происходит в осеннюю сессию, и зачастую отчет за предыдущий год уже малоинформативен", — сказал он на коллегии Федерального казначейства. Утечка на трубопроводе в ХМАО может обойтись без последствий

"Отчет всегда является основой для принятия управленческих решений в новый финансовый год, поэтому мы с парламентом приняли решение о том, что такой отчет должен рассматриваться раньше", — добавил министр.