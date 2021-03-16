2021-03-16T13:13:59+03:00
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В России изменится дата рассмотрения отчета об исполнении бюджета
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Срок представления отчета об исполнении федерального бюджета РФ за предыдущий год с 2022 года будет перенесен с осени на весну, сообщил министр финансов Антон Силуанов. "Мы... ПРАЙМ, 16.03.2021
бюджет, россия, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Срок представления отчета об исполнении федерального бюджета РФ за предыдущий год с 2022 года будет перенесен с осени на весну, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
"Мы договорились с парламентом о том, что будем рассматривать отчет об исполнении бюджета весной. Сегодня у нас это происходит в осеннюю сессию, и зачастую отчет за предыдущий год уже малоинформативен", — сказал он на коллегии Федерального казначейства.
"Отчет всегда является основой для принятия управленческих решений в новый финансовый год, поэтому мы с парламентом приняли решение о том, что такой отчет должен рассматриваться раньше", — добавил министр.