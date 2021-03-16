МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества планируется в конце года, начата работа по подготовке его важнейшего документа — плана действий по реализации развития АТЭС до 2040 года, сообщили в МИД РФ. Рубль обновляет максимумы с лета 2020 года

В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили о прошедшем в формате видеоконференции первом в рамках нового цикла работы форума заседании Старших должностных лиц 21 экономики АТЭС.

"Начата работа по подготовке важнейшего документа предстоящего в конце года саммита АТЭС – Плана действий по реализации "Путраджайских ориентиров развития АТЭС до 2040 года", — отметили в МИД.

"Путраджайские ориентиры развития АТЭС до 2040 года" были одобрены на встрече лидеров в ноябре прошлого года.