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В МИДе назвали дату проведения саммита АТЭС
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Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества планируется в конце года, начата работа по подготовке его важнейшего документа — плана действий по реализации развития... ПРАЙМ, 16.03.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества планируется в конце года, начата работа по подготовке его важнейшего документа — плана действий по реализации развития АТЭС до 2040 года, сообщили в МИД РФ.
В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили о прошедшем в формате видеоконференции первом в рамках нового цикла работы форума заседании Старших должностных лиц 21 экономики АТЭС.
"Начата работа по подготовке важнейшего документа предстоящего в конце года саммита АТЭС – Плана действий по реализации "Путраджайских ориентиров развития АТЭС до 2040 года", — отметили в МИД.
"Путраджайские ориентиры развития АТЭС до 2040 года" были одобрены на встрече лидеров в ноябре прошлого года.