МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Россия по итогам января-февраля сократила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 6,9%, свидетельствуют данные Росстата. Промпроизводство в России в феврале ускорило спад

При этом в феврале 2021 года производство золота в РФ относительно февраля 2020 года снизилось на 5,2%. Относительно предыдущего месяца производство золота выросло в феврале на 7,3%, серебра — на 45,7%.

Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.