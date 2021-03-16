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2021
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Россия в январе-феврале снизила производство золота
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Россия по итогам января-февраля сократила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 6,9%,... ПРАЙМ, 16.03.2021
росстат, россия, золото, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Россия по итогам января-февраля сократила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 6,9%, свидетельствуют данные Росстата.
При этом в феврале 2021 года производство золота в РФ относительно февраля 2020 года снизилось на 5,2%. Относительно предыдущего месяца производство золота выросло в феврале на 7,3%, серебра — на 45,7%.
Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.