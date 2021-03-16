МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Владимир Путин, как ожидается, очно, а не по видеосвязи примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). ПМЭФ-2021 пройдет в "Экспофоруме" в очном формате

"Ожидаем, что да", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

ПМЭФ в этом году пройдет 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум".