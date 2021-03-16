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https://1prime.ru/state_regulation/20210316/833247273.html
Путин очно поучаствует в ПМЭФ-2021
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Владимир Путин, как ожидается, очно, а не по видеосвязи примет участие в Петербургском международном... ПРАЙМ, 16.03.2021
россия, пмэф, владимир путин, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Владимир Путин, как ожидается, очно, а не по видеосвязи примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Ожидаем, что да", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
ПМЭФ в этом году пройдет 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум".