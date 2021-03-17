2021-03-17T15:16:48+03:00
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Академик оценил ущерб России от таяния вечной мерзлоты
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Ущерб РФ от деградации вечной мерзлоты, если ничего не предпринимать, к 2030 году может достичь 4 триллионов рублей, сообщил РИА Новости президент РАН Александр Сергеев. В среду... ПРАЙМ, 17.03.2021
экология, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ЯКУТСК, 17 мар — ПРАЙМ. Ущерб РФ от деградации вечной мерзлоты, если ничего не предпринимать, к 2030 году может достичь 4 триллионов рублей, сообщил РИА Новости президент РАН Александр Сергеев.
В среду Сергеев прилетел в Якутск с председателем Сибирского отделения РАН Валентином Пармоном. Они встретились с главой региона Айсеном Николаевым, а также научным сообществом республики, приняли участие на открытии мемориальной доски "Памятные места великих экспедиций XVIII века".
"Изменение состояния вечной мерзлоты само по себе и дальше может приводить к потеплению… Сегодня прозвучала цифра от Минэкономразвития РФ, что если ничего не предпринимать, то ущерб, который будет нанесен деградацией вечной мерзлоты к 2030 году, оценивается на уровне 4 триллионов рублей", — сказал президент РАН.