ЯКУТСК, 17 мар — ПРАЙМ. Ущерб РФ от деградации вечной мерзлоты, если ничего не предпринимать, к 2030 году может достичь 4 триллионов рублей, сообщил РИА Новости президент РАН Александр Сергеев. Экономист предупредил всех владельцев банковских счетов о проблеме

В среду Сергеев прилетел в Якутск с председателем Сибирского отделения РАН Валентином Пармоном. Они встретились с главой региона Айсеном Николаевым, а также научным сообществом республики, приняли участие на открытии мемориальной доски "Памятные места великих экспедиций XVIII века".

"Изменение состояния вечной мерзлоты само по себе и дальше может приводить к потеплению… Сегодня прозвучала цифра от Минэкономразвития РФ, что если ничего не предпринимать, то ущерб, который будет нанесен деградацией вечной мерзлоты к 2030 году, оценивается на уровне 4 триллионов рублей", — сказал президент РАН.