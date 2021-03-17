МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Цены производителей промтоваров в РФ в феврале увеличились так же как и в январе — на 3,5%, в годовом выражении повышение составило 10,7%, сообщает Росстат. Промпроизводство в России в феврале ускорило спад

"В феврале 2021 года по сравнению с январем 2021 года индекс цен производителей промышленных товаров, по предварительным данным, составил 103,5%, по сравнению с декабрем 2020 года — 107,1%", — сказано в релизе.

В сфере добычи полезных ископаемых цены в январе в месячном выражении выросли на 6,1%, в обрабатывающих производствах — на 3,1%, в обеспечении электроэнергией, газом и паром — на 1,9%, в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов — на 0,8%.

В феврале в добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок увеличились цены на янтарь — на 57,5%, руды и концентраты прочих цветных металлов, не включенные в другие группировки.

Выросли цены на отдельные виды нефтепродуктов: кокс и полукокс из каменного угля — на 32,8%, масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки — на 15,3%, мазут топочный — на 14,8%, топливо судовое — на 14,7%, пропан и бутан сжиженные — на 14,3%, дистилляты тяжелые прочие, не включенные в другие группировки — на 12,9%.