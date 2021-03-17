МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Инфляция в России за период с 10 по 15 марта составила 0,1%, с начала года потребительские цены выросли на 1,8%, сообщает Росстат. В России за неделю подорожали некоторые овощи

"За период с 10 по 15 марта 2021 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала марта – 100,3%, с начала года – 101,8% (справочно: март 2020 года – 100,6%, с начала года – 101,3%)", — говорится в сообщении.

До этого за период со 2 по 9 марта и за предыдущие четыре недели Росстат фиксировал инфляцию по 0,2%.

За период с 10 по 15 марта выросли цены на баранину – на 2,3%, говядину – на 0,8%, мясные консервы для детского питания – на 0,6%, пастеризованное молоко – на 0,5%, свинину, маргарин, фруктово-ягодные консервы для детского питания – на 0,4%, мороженую рыбу и водку – на 0,3%, макаронные изделия, вермишель, карамель – на 0,2%, вареную колбасу, сосиски, сардельки, стерилизованное молоко, сычужные сыры, жирный творог, хлеб, сухие молочные смеси для детского питания, обеды в столовых, кафе, закусочных (кроме столовых в организациях) – на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,2%, дизельное топливо – на 0,1%.