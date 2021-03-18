МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 марта, выросло на 45 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 770 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны. Фьючерсы на индексы США в основном снижаются после роста днем ранее

Темпы роста стали самыми быстрыми с начала января, когда число заявок за неделю подскочило на 143 тысячи.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, напротив, ожидали снижения показателя на 12 тысяч — до 700 тысяч. Показатель за неделю, завершившуюся 6 марта, был пересмотрен до 725 тысяч с 712 тысяч.

При этом среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 16 тысяч с пересмотренного показателя — до 746,25 тысячи. Первоначальный показатель был пересмотрен в сторону повышения — до 762,25 тысячи с 759 тысяч. ФРС улучшает прогноз по росту экономики США

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 6 марта, снизилось на 18 тысяч с показателя предыдущей недели — до 4,124 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели был пересмотрен до 4,142 миллиона с 4,144 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.