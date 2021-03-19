МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. В России под угрозой срыва оказались инфраструктурные проекты на несколько сотен миллиардов рублей, пишут "Известия"

"Министерство финансов РФ

Минфин подготовил новые правила инвестирования средств ФНБ

Как отмечает издание, причиной этого могут быть ожидающиеся и недавно принятые поправки. В частности, Министерство экономического развития подготовило документ, ограничивающий компенсацию частным инвесторам в совместные с государством инициативы величиной 80% от понесенных ими затрат. ВЭБ.РФ и Сбербанк прогнозируют в своих отзывах, что это приведет к отказу от проектов на 150 миллиардов рублей.

В справке ВЭБ.РФ утоняется, что под удар попадут прежде всего низкорентабельные проекты, например, бассейны и ледовые арены в небольших городах, первичное звено здравоохранения, транспортные объекты с низким трафиком, то есть малые аэропорты и городской транспорт, наружное освещение городов.

Кроме того, есть правовая коллизия между нормами о соглашениях о защите и поощрении капвложений (СЗПК) и законами о государственно-частных партнерствах (ГЧП). В силу приоритета первого над вторым могут быть приостановлены 30 проектов на 200 миллиардов рублей, предупредил член СФ Андрей Кутепов помощника президента Максима Орешкина, попросив его ускорить устранение опасных правовых нестыковок.

В ноябре 2020 года Минфин по запросу Национального Центра ГЧП, входящего в группу ВЭБ.РФ, сообщил, что новые нормы Бюджетного кодекса, касающиеся СЗПК, не должны негативно повлиять на ГЧП и концессии — на этом рынке сохраняются прежние правила игры. Министерство пообещало устранить коллизии, если они беспокоят инвесторов.

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