МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. В России под угрозой срыва оказались инфраструктурные проекты на несколько сотен миллиардов рублей, пишут "Известия". Минфин подготовил новые правила инвестирования средств ФНБ

Как отмечает издание, причиной этого могут быть ожидающиеся и недавно принятые поправки. В частности, Министерство экономического развития подготовило документ, ограничивающий компенсацию частным инвесторам в совместные с государством инициативы величиной 80% от понесенных ими затрат. ВЭБ.РФ и Сбербанк прогнозируют в своих отзывах, что это приведет к отказу от проектов на 150 миллиардов рублей.

В справке ВЭБ.РФ утоняется, что под удар попадут прежде всего низкорентабельные проекты, например, бассейны и ледовые арены в небольших городах, первичное звено здравоохранения, транспортные объекты с низким трафиком, то есть малые аэропорты и городской транспорт, наружное освещение городов.

Кроме того, есть правовая коллизия между нормами о соглашениях о защите и поощрении капвложений (СЗПК) и законами о государственно-частных партнерствах (ГЧП). В силу приоритета первого над вторым могут быть приостановлены 30 проектов на 200 миллиардов рублей, предупредил член СФ Андрей Кутепов помощника президента Максима Орешкина, попросив его ускорить устранение опасных правовых нестыковок.

В ноябре 2020 года Минфин по запросу Национального Центра ГЧП, входящего в группу ВЭБ.РФ, сообщил, что новые нормы Бюджетного кодекса, касающиеся СЗПК, не должны негативно повлиять на ГЧП и концессии — на этом рынке сохраняются прежние правила игры. Министерство пообещало устранить коллизии, если они беспокоят инвесторов.

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