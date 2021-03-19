МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. ЦБ РФ в апреле пересмотрит макропрогноз в целом, многие показатели могут быть уточнены, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Набиуллина оценила рост российской экономики

"Мы в апреле будем пересматривать макропрогноз в целом. В апреле будет такой пересмотр, и тенденции, в том числе инфляционные, говорят о том, что по многим параметрам прогноз может быть уточнен и пересмотрен", — сказала она на пресс-конференции в пятницу.

Помимо этого, Набиуллина констатировала пик инфляции в России