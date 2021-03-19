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https://1prime.ru/state_regulation/20210319/833276839.html
Банк России в апреле пересмотрит макропрогноз экономики
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ЦБ РФ в апреле пересмотрит макропрогноз в целом, многие показатели могут быть уточнены, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Мы в апреле будем пересматривать... ПРАЙМ, 19.03.2021
банк россии, эльвира набиуллина, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. ЦБ РФ в апреле пересмотрит макропрогноз в целом, многие показатели могут быть уточнены, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Мы в апреле будем пересматривать макропрогноз в целом. В апреле будет такой пересмотр, и тенденции, в том числе инфляционные, говорят о том, что по многим параметрам прогноз может быть уточнен и пересмотрен", — сказала она на пресс-конференции в пятницу.
Помимо этого, Набиуллина констатировала пик инфляции в России