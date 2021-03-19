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Реальные зарплаты в январе выросли на 0,1% в годовом выражении
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Рост реальных заработных плат в РФ в январе замедлился до 0,1% в годовом выражении с 4,6% в декабре, говорится в оперативном докладе Росстата. Реальная заработная плата — средняя... ПРАЙМ, 19.03.2021
экономика рф, реальные зарплаты, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Рост реальных заработных плат в РФ в январе замедлился до 0,1% в годовом выражении с 4,6% в декабре, говорится в оперативном докладе Росстата.
Реальная заработная плата — средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.
По сравнению с декабрем 2020 года реальные зарплаты в РФ в январе текущего года снизились на 28,9%.
"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе 2021 года составила 49 516 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 5,3%", — говорится в документе.
По сравнению с предыдущим месяцем среднемесячная начисленная заработная плата также снизилась — на 28,4%. В декабре, напротив, был бурный рост — на 40% к ноябрю, что Росстат объяснял практикой выплат бонусов и премий в конце года.