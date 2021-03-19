МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Рост реальных заработных плат в РФ в январе замедлился до 0,1% в годовом выражении с 4,6% в декабре, говорится в оперативном докладе Росстата.

Реальная заработная плата — средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.

По сравнению с декабрем 2020 года реальные зарплаты в РФ в январе текущего года снизились на 28,9%.

"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе 2021 года составила 49 516 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 5,3%", — говорится в документе.

По сравнению с предыдущим месяцем среднемесячная начисленная заработная плата также снизилась — на 28,4%. В декабре, напротив, был бурный рост — на 40% к ноябрю, что Росстат объяснял практикой выплат бонусов и премий в конце года.