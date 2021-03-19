МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в России в феврале 2021 года сократился на 1,3% в сопоставимых ценах по сравнению с февралем прошлого года, снижение показателя за два месяца текущего года составило 0,7% в годовом выражении, говорится в оперативном докладе Росстата. Бумаги российских компаний в основном дешевеют на торгах в Лондоне

По сравнению с январем 2021 года оборот розничной торговли в феврале текущего года уменьшился на 1,9%. В денежном выражении показатель в феврале составил 2,774 триллиона рублей, в январе-феврале — 5,578 триллиона. Для сравнения: в январе текущего года розничный оборот показал снижение на 0,1% в годовом выражении и на 21,5% — в месячном.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в феврале 2021 года уменьшился на 1,1% к аналогичному месяцу прошлого года — до 1,358 триллиона рублей, а по сравнению с январем текущего года он показал снижение также на 1,1%.

В январе-феврале показатель снизился на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,717 триллиона рублей.

В свою очередь, оборот непродовольственной розницы в феврале сократился на 1,4% в годовом выражении — до 1,416 триллиона рублей, в месячном выражении он уменьшился на 2,5%. В январе-феврале продажи непродовольственных товаров в розничной торговле уменьшились на 0,2% в годовом выражении и составили 2,861 триллиона рублей.

Доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в структуре оборота розничной торговли в феврале 2021 года составила 48,9% против 48,3% в феврале 2020 года и 48,5% в январе текущего года. Доля непродовольственных товаров составила в феврале 51,1% против 51,7% годом ранее и 51,6% в январе.

Оборот розничной торговли в феврале на 95,3% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 4,7%. В феврале прошлого года эти доли составляли 95% и 5% соответственно, в январе текущего года — 95,2% и 4,8% соответственно.

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