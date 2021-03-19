МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Производство продукции сельского хозяйства в России в январе-феврале 2021 года увеличилось на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в феврале сельхозпроизводство выросло на 0,6%, говорится в оперативном докладе Росстата.

В январе текущего года показатель увеличился на 0,7%. Объем производства сельхозпродукции в феврале в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 214,5 миллиарда рублей, в январе-феврале — 395,3 рублей. В 2020 году производство продукции сельского хозяйства увеличилось на 1,5% по сравнению с предыдущим годом.

На конец февраля поголовье крупного рогатого скота во всех видах хозяйств РФ составляло 18,2 миллиона голов, уменьшившись на 0,7% по сравнению с показателем на аналогичную дату прошлого года, из него коров — 7,9 миллиона голов (на 1,1% меньше). Поголовье свиней выросло на 0,8% — до 26,1 миллиона, овец и коз — снизилось на 3,4%, до 21,8 миллиона.

На хозяйства населения приходилось 39,7% поголовья крупного рогатого скота, 8,8% свиней, 46,5% овец и коз (на конец февраля 2020 года — 40,7%, 9,6% и 46,4% соответственно). Производство скота и птицы на убой в феврале в хозяйствах всех категорий уменьшилось на 2,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года — до 1,1 миллиона тонн.

Производство молока в феврале сократилось на 0,3% — до 2,2 миллиона тонн, яиц — на 4,3%, до 3,2 миллиарда штук. Исходя из ранее опубликованных данных статистического ведомства, производство скота и птицы на убой в январе-феврале составило 2,2 миллиона тонн, молока — 4,4 миллиона тонн, яиц — 6,7 миллиарда штук.

По сравнению с январем-февралем 2020 года выпуск скота и птицы снизился на 2,7%, молока — вырос на 0,9%, яиц — уменьшился на 3,4%.