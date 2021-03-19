МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Объем платных услуг населению в РФ в феврале 2021 года составил 805,8 миллиарда рублей и снизился на 6% в годовом выражении, свидетельствуют данные оперативного доклада Росстата.

В месячном выражении, как следует из документа, произошел рост на 1,7%. Раскрыта сумма долга россиян за услуги ЖКХ

По итогам 2020 года объем платных услуг населению в России снизился на 17,3% и составил почти 8,5 триллиона рублей.

Единственным видом платных услуг населению, которые показали рост по итогам 2020 года, оказались почтовая связь и курьерские услуги. Согласно информации Росстата, в прошлом году выручка таких предприятий составила 58,2 миллиарда рублей и выросла на 3,6% в годовом выражении.

Читайте также:

Эксперт назвал товары и услуги, которые нельзя брать в кредит