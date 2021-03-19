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2021
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Объем платных услуг населению в феврале снизился на 6%
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Объем платных услуг населению в РФ в феврале 2021 года составил 805,8 миллиарда рублей и снизился на 6% в годовом выражении, свидетельствуют данные оперативного доклада Росстата... ПРАЙМ, 19.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Объем платных услуг населению в РФ в феврале 2021 года составил 805,8 миллиарда рублей и снизился на 6% в годовом выражении, свидетельствуют данные оперативного доклада Росстата.
В месячном выражении, как следует из документа, произошел рост на 1,7%.
По итогам 2020 года объем платных услуг населению в России снизился на 17,3% и составил почти 8,5 триллиона рублей.
Единственным видом платных услуг населению, которые показали рост по итогам 2020 года, оказались почтовая связь и курьерские услуги. Согласно информации Росстата, в прошлом году выручка таких предприятий составила 58,2 миллиарда рублей и выросла на 3,6% в годовом выражении.
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