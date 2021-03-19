МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Розничные продажи в России могут вернуться к росту с апреля при продолжении снятия ограничений из-за коронавируса, говорится в сообщении Минпромторга РФ. Минпромторг предлагает изучить использование эскроу-счетов в госзакупках

"В целом, если в будущем будут продолжать постепенно сниматься ограничения, с апреля ожидаются положительные показатели в сравнении с аналогичными прошлого года", — сообщает министерство.

Росстат в пятницу опубликовал данные о динамике оборота розничной торговли в России в феврале. По данным статистического ведомства, розничные продажи в феврале сократились на 1,3% в годовом выражении после 0,1% в январе. Снижение показателя за два месяца текущего года составило 0,7%.

Минпромторг отмечает, что в прошлом году потребители закупались реже, но совершали покупки впрок. При этом значительная часть россиян сократила свои расходы на покупки, услуги, перевозки, туризм.

"В предковидные январь и февраль 2020 года были достаточно высокие показатели. В марте торговля даже столкнулась с ажиотажным спросом населения на определенные товары (гречка, макаронные изделия, консервы и другие). Поэтому показатели января и февраля 2021 года по сравнению с прошлым годом ниже", — поясняет ведомство.

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