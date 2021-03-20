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Экс-директор "Военторга" Тейф частично признал вину в США
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Экс-директор "Военторга" Леонид Тейф частично признал вину в США, говорится в документах суда. Тейф признал себя виновным по трем пунктам, касающимся отмывания денег, налоговых... ПРАЙМ, 20.03.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ВАШИНГТОН, 20 мар — ПРАЙМ. Экс-директор "Военторга" Леонид Тейф частично признал вину в США, говорится в документах суда.
Тейф признал себя виновным по трем пунктам, касающимся отмывания денег, налоговых нарушений и нарушений визового законодательства.
Приговор намечен на сентябрь 2021 года.
Тейфа обвиняли в отмывании 150 миллионов долларов, полученных, предположительно, путем откатов при распределении российских госконтрактов, а также в попытке организации заказного убийства, незаконном владении оружием, попытке легализации нелегального иммигранта и визовом мошенничестве. Как сообщало министерство юстиции США, Тейфу грозит до 20 лет.
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