ВАШИНГТОН, 20 мар — ПРАЙМ. Экс-директор "Военторга" Леонид Тейф частично признал вину в США, говорится в документах суда. В США суд приговорил россиянина к 10 годам за киберпреступления

Тейф признал себя виновным по трем пунктам, касающимся отмывания денег, налоговых нарушений и нарушений визового законодательства.

Приговор намечен на сентябрь 2021 года.

Тейфа обвиняли в отмывании 150 миллионов долларов, полученных, предположительно, путем откатов при распределении российских госконтрактов, а также в попытке организации заказного убийства, незаконном владении оружием, попытке легализации нелегального иммигранта и визовом мошенничестве. Как сообщало министерство юстиции США, Тейфу грозит до 20 лет.

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