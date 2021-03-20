ПЕКИН, 20 мар – ПРАЙМ. КНР и США по итогам встречи на Аляске договорились избегать недопонимания и конфликтов и выразили надежду продолжить диалог на высоком уровне, говорится в заявлении китайской стороны по итогам встречи. Названы предвестники грядущей войны между Китаем и США

Китайско-американский стратегический диалог с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана, а также главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министра иностранных дел Китая Ван И прошел 18-19 марта в Анкоридже.

"Обе стороны договорились поддерживать диалог и контакты, развивать взаимовыгодное сотрудничество, предотвращать недопонимание и ошибочные суждения, избегать конфликтов и конфронтации и способствовать здоровому и стабильному развитию отношений Китая и США", — говорится в заявлении, распространенном в субботу Центральным телевидением Китая.

Отмечается, что стороны также выразили надежду на продолжение стратегического диалога на высоком уровне.

Также Китай и США договорились о создании совместной рабочей группы по сотрудничеству в борьбе с изменением климата.

"Обе стороны в полной мере привержены укреплению диалога и сотрудничества в области борьбы с изменением климата, стороны создадут совместную американо-китайскую рабочую группу по (борьбе – ред.) с изменением климата", — говорится в заявлении, распространенном в субботу Центральным телевидением Китая.

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